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Бокс

Рябинский считает, что Поветкин завершит карьеру после поражения от Уайта

Российский боксер проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде

ТАСС, 28 марта. Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский считает, что Александр Поветкин завершит карьеру после того, как проиграл британцу Диллиану Уайту. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Я думаю, это последний бой", - написал Рябинский, добавив, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. В послужном списке 32-летнего Уайта 28 побед (19 нокаутом), три поражения.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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