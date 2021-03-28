Рябинский считает, что Поветкин завершит карьеру после поражения от Уайта

ТАСС, 28 марта. Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский считает, что Александр Поветкин завершит карьеру после того, как проиграл британцу Диллиану Уайту. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.