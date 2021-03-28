"Айлендерс" проиграли "Питтсбургу". Варламов заменил Сорокина после четвертой шайбы

В составе победителей шайбы забросили Фредерик Годро (6-я минута), Эван Родригес (11), Сидни Кросби (25) и Брайан Раст (27, 29, 60). У проигравших отличились Мэтью Барзал (31), Энтони Бовилье (46) и Джордан Эберле (58).

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин был заменен на Семена Варламова после четвертой пропущенной шайбы. На счету Сорокина пять сейвов, Варламова - 10.

"Айлендерс" занимают второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в активе 48 очков после 35 матчей. "Питтсбург" идет третьим с 46 очками в 35 играх. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 30 марта.

В других матчах игрового дня "Тампа" в гостях проиграла "Каролине" со счетом 3:4 (голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 36 бросков, защитник гостей Михаил Сергачев очков не набрал, а форвард хозяев Андрей Свечников отметился передачей), "Торонто" дома обыграло "Эдмонтон" (4:3 ОТ), "Детройт" на своей площадке одолел "Коламбус" (3:1), "Колорадо" дома уступил "Вегасу" (2:3 ОТ), а "Филадельфия" на своем льду была сильнее "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1).