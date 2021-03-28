Шайба Гурьянова не спасла "Даллас" от проигрыша "Флориде" в матче НХЛ

ТАСС, 28 марта. "Даллас" проиграл "Флориде" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Картер Верхаге (1-я, 18-я и 38-я минуты), отличившийся в меньшинстве, в большинстве и в равных составах, и Аарон Экблад (65). У проигравших голы на счету российского форварда Дениса Гурьянова (9), Джона Клинберга (10) и Джоела Л'Эсперанса (44).
Гурьянов забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 10 результативных передач. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 24 броска, вратарь "Флориды" Сергей Бобровский - 30.
"Даллас" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 31 очко после 31 игры. "Флорида" идет третьей с 46 очками в 34 матчах. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 29 марта.
В другом матче игрового дня "Нэшвилл" в гостях обыграл "Чикаго" (3:1).