Шайба Гурьянова не спасла "Даллас" от проигрыша "Флориде" в матче НХЛ

ТАСС, 28 марта. "Даллас" проиграл "Флориде" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Картер Верхаге (1-я, 18-я и 38-я минуты), отличившийся в меньшинстве, в большинстве и в равных составах, и Аарон Экблад (65). У проигравших голы на счету российского форварда Дениса Гурьянова (9), Джона Клинберга (10) и Джоела Л'Эсперанса (44).