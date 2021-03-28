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Зимние олимпийские виды спорта

Сорина победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Второе место заняла Наталья Непряева, третье - Мария Истомина
Татьяна Сорина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Татьяна Сорина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Лыжница Татьяна Сорина завоевала золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

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Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 38 минут 04,0 секунды. Второе место заняла Наталья Непряева (+30,7), третьей стала Мария Истомина (+38,3).

"Да, это моя первая победа, я очень счастлива. Наконец-то это случилось. Это было моей целью на чемпионате, со второй гонки я это сделала, очень рада. Классика была просто идеальна, наверное, лучшие лыжи в этом году", - сказала Сорина в эфире YouTube-канала компании "Телеспорт".

Сориной 26 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете. В субботу в спринтерской гонке чемпионата России Сорина заняла второе место.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.

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