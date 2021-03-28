Российский боец Волков выразил готовность провести поединок с Нганну или Миочичем

ТАСС, 28 марта. Российский боец смешанного стиля Александр Волков готов провести поединок против нового обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе француза Франсиса Нганну. Об этом он сообщил в истории на своей странице в Instagram .

В воскресенье Нганну победил нокаутом во втором раунде американца Стипе Миочича и завоевал титул UFC в тяжелом весе. Ранее о желании провести поединок против Нганну заявил бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс, в ходе пресс-конференции француз предварительно согласился на данный бой в июле-августе.

"Сейчас изъявил желание драться за пояс Джон Джонс. Безусловно, он этого достоин, но если вдруг он передумает, конечно, я готов, ведь именно для этого я здесь. Если же Нганну пока будет занят, а Стипе продолжит карьеру, то готов подраться с ним. Идем за поясом, будем побеждать", - заявил Волков.

Последний бой 32-летний Волков провел в феврале, победив по втором раунде нидерландца Алистера Оверима. Всего на его счету в смешанных единоборствах 33 победы и восемь поражений.

На счету 34-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения, все победы в UFC он одержал нокаутом не позднее второго раунда. 38-летний Миочич выиграл 20 боев и в четырех потерпел поражение.