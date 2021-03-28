Жиров покинул расположение сборной России по футболу на сборах в Сочи

ТАСС, 28 марта. Защитник германского "Зандхаузена" Александр Жиров покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В данный момент команда проходит восстановительный сбор в Сочи после матча отборочного этапа к чемпионату мира - 2022 против команды Словении (2:1), который прошел на стадионе "Фишт". В следующем матче отборочного турнира сборная России 30 марта на выезде сыграет с командой Словакии.

"Как мы уже сообщали ранее, между Словакией и Германией, где он выступает за "Зандхаузен", существует жесткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда", - говорится в сообщении.