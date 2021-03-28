Шварцман занял седьмое место в третьей гонке первого этапа "Формулы-2"

ТАСС, 28 марта. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, занял седьмое место в третьей гонке первого этапа серии "Формулы-2", который прошел в Бахрейне.

Победу одержал китайский пилот команды UNI-Virtuosi Чжоу Гуаньюй. Вторым финишировал британец Дэн Тиктум (Carlin), третьим - новозеландец Лиам Лоусон (Hitech GP).

Шварцман столкнулся с пилотом команды Trident Racing Роем Ниссани на первом круге гонки и был оштрафован проездом по пит-лейну.

В первой гонке этапа Шварцман занял четвертое место, во второй гонке россиянин сошел с дистанции после контакта с Тиктумом.

После первого этапа лидирует Чжоу Гуаньюй (41 очко), вторым идет Лоусон (30), третьим - индиец Джехан Дарувала из Carlin (28). Шварцман занимает восьмое место (16).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в Монако 21-22 мая.