Воробьев: "Металлург" рассчитывал на более успешное выступление в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" рассчитывал успешнее выступить в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Илья Воробьев.

В воскресенье "Металлург" проиграл "Авангарду" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 1:5 и завершил борьбу за Кубок Гагарина. Серия закончилась победой команды из Омска со счетом 4-2.

"Мы прошли на круг больше, чем в последние два года, но все равно хотелось еще большего", - отметил Воробьев.

39-летний Сергей Мозякин в плей-офф забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач. "Мы готовили Мозякина к плей-офф, давали отдыхать в регулярном чемпионате. Он готовился персонально, дали отдохнуть ему одну игру и в первой серии. В серии с "Авангардом" такого позволить себе уже не могли", - сказал Воробьев.

"Авангард" в финале Восточной конференции сыграет "Ак Барсом". Первый матч серии пройдет 3 апреля в Казани.