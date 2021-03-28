Испанцы победили сборную Грузии в матче отбора чемпионата мира. Кварацхелия забил гол

На 44-й минуте матча счет открыл грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. В составе сборной Испании отличились Ферран Торрес (56-я минута) и Дани Ольмо (90+2). На четвертой добавленной ко второму тайму минуте прямую красную карточку за грубую игру получил нападающий сборной Грузии Леван Шенгелия.

ТАСС, 28 марта. Сборная Грузии по футболу уступила команде Испании со счетом 1:2 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Грузины и испанцы выступают в группе B. Их соперниками являются команды Швеции, Греции и Косова. Турнирную таблицу группы возглавляет сборная Испании (4 очка), второе место занимает сборная Швеции (3), третьими идут греки (1). Замыкают таблицу без набранных очков грузины и не сыгравшие еще ни одного матча косовары.

В матче группы J сборная Армении обыграла исландцев со счетом 2:0, один из мячей забил полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян.