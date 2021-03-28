Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (31-я и 36-я минуты), Александр Овечкин (33), Евгений Кузнецов (46) и Ти Джей Оши (52). У "Рейнджерс" отличились Колин Блэквелл (47, 50), Алексис Лафренье (53) и Крис Крайдер (57).

ТАСС, 28 марта. "Вашингтон" на домашней площадке со счетом 5:4 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин набрал 30 очков (18 голов + 12 передач) в 30 матчах текущего сезона. Капитан "Вашингтона" забросил 724-ю шайбу в 1 182 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). При этом в первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время продолжают карьеру, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

Кузнецов забросил шестую шайбу в текущем сезоне, набрав 18 очков (6+12) в 24 матчах. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи, теперь на его счету 7 очков (4+3) в 29 играх.

Ворота "Вашингтона" защищал россиянин Илья Самсонов, который отразил 16 бросков. Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин остался в запасе. Также за "Рейнджерс" выступают россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич, они очков не набрали.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 50 очков в 34 матчах. "Рейнджерс" находятся на шестой позиции с 34 очками после 34 игр.