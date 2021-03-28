Сборные Украины и Финляндии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира

ТАСС, 28 марта. Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Финляндии со счетом 1:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В составе хозяев мяч на 80-й минуте забил Жуниор Мораес (80-я минута), у гостей отличился Теему Пукки (89, с пенальти). Сборная Финляндии является соперником команды России по групповому этапу чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.

В турнирной таблице группы D сборные Франции и Украины набрали по четыре очка, у боснийцев и финнов по одному очку, у сборной Казахстана - ни одного.

В группе B сборная Швеции разгромила команду Косова (3:0). В турнирной таблице шведы единолично лидируют с шестью очками, вторыми идут испанцы (4 очка), третьими - греки (1), команды Грузии и Косова не имеют набранных очков. В группе C итальянская сборная оказалась сильнее команды Болгарии (2:0), а швейцарцы обыграли литовцев (1:0). В активе команд Италии и Швейцарии по шесть очков, сборные Литвы, Болгарии и Северной Ирландии очков на данный момент не имеют.

Сборная Австрии в матче группы F обыграла команду Фарерских островов (3:1), сборные Израиля и Шотландии сыграли вничью (1:1). В турнирной таблице лидирует сборная Дании (6 очков), далее идут австрийцы (4), шотландцы (2), сборные Фарерских островов, Израиля и Молдавии (все - по 1). В группе J сборная Германии обыграла команду Румынии (1:0), сборная Северной Македонии - команду Лихтенштейна (5:0). В таблице по 6 очков набрали сборные Германии и Армении, по 3 - Северной Македонии и Румынии, команды Исландии и Лихтенштейна очков не набрали.

В группе I сборная Польши разгромила команду Андорры (3:0), сборная Венгрии - команду Сан-Марино (3:0). В таблице первое место занимает сборная Англии (6), следом расположились команды Польши, Венгрии (обе - по 4), Албании (3), Андорры и Сан-Марино (обе - по 0).