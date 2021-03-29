Шайба и передача Тарасенко не спасли "Сент-Луис" от проигрыша "Анахайму" в матче НХЛ

ТАСС, 29 марта.. "Сент-Луис" проиграл "Анахайму" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан О'Райлли (3-я минут) и российский форвард Владимир Тарасенко (16), на счету которого также точный пас. У проигравших отличились Кэм Фаулер (29), Адам Энрике (43) и Джош Мэнсон (62).
Тарасенко забросил вторую шайбу в нынешнем сезон, также в его активе пять результативных передач.
"Сент-Луис" занимает четвертое место в Западном дивизионе, имея в активе 38 очков в 35 матчах. "Анахайм" идет восьмым с 28 очками после 36 игр.
В следующем матче "Сент-Луис" 2 апреля в гостях сыграет с "Колорадо", "Анахайм" 30 марта на выезде также встретится с "Колорадо".