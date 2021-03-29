СМИ: немец Финк может возглавить футбольный "Спартак" летом

ТАСС, 29 марта. Германский специалист Торстен Финк может летом сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

В конце 2020 года Тедеско сообщил, что покинет "Спартак" после завершения сезона-2020/21.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 44 очка после 23 туров.

Финку 53 года, ранее он возглавлял "Базель", с которым стал двукратным чемпионом Швейцарии и обладателем кубка страны, а также германские "Ингольштадт" и "Гамбург", кипрский АПОЭЛ, австрийскую "Аустрию" и японский "Виссел Кобе".