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Футбол в России

СМИ: немец Финк может возглавить футбольный "Спартак" летом

В конце 2020 года Доменико Тедеско сообщил, что покинет "Спартак" после завершения сезона-2020/21

ТАСС, 29 марта. Германский специалист Торстен Финк может летом сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

В конце 2020 года Тедеско сообщил, что покинет "Спартак" после завершения сезона-2020/21.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 44 очка после 23 туров.

Финку 53 года, ранее он возглавлял "Базель", с которым стал двукратным чемпионом Швейцарии и обладателем кубка страны, а также германские "Ингольштадт" и "Гамбург", кипрский АПОЭЛ, австрийскую "Аустрию" и японский "Виссел Кобе".

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