Лучшие из лучших. Семь прокатов чемпионата мира по фигурному катанию, которые надо увидеть

Последний раз российская пара побеждала на мировом первенстве в 2013 году, тогда золотые медали в канадском Лондоне завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Победители юниорского чемпионата мира 2019 года Мишина и Галлямов после короткой программы шли третьими, пропустив на первое место товарищей по команде Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые вместе с ними тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука. Произвольная программа под We are the champions группы Queen получилось пророческой — дебютанты поднялись на высшую ступень пьедестала.



