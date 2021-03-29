Более 200 человек приняли участие в фестивале ГТО в Севастополе

ТАСС, 29 марта. Более 200 человек приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих Севастополя. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль был приурочен к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО СССР и прошел на базе ГБУ Севастополя "Спортивная школа № 6". На торжественном открытии мероприятия присутствовали начальник управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Сергей Резниченко, заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Мария Бляхер, чемпион мира в помещении по прыжкам в высоту, председатель севастопольского регионального отделения Всероссийской федерации легкой атлетики Игорь Паклин.

Более 200 участников из 15 команд трудовых коллективов и десяти команд коллективов исполнительных органов государственной власти соревновались в спортивном многоборье комплекса ГТО, который состоял из таких видов испытаний, как наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Первое место среди трудовых коллективов завоевала команда средней общеобразовательной школы № 47, второе - "Севтеплоэнерго", третье - средняя общеобразовательная школа № 25. Среди команд исполнительных органов государственной власти победило управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя, второе место завоевал департамент общественной безопасности, третье - департамент городского хозяйства.

Фестиваль являлся отборочным соревнованием с целью формирования спортивной делегации Севастополя для участия во Всероссийском фестивале комплекса ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, который пройдет с 12 по 20 мая в Уфе.