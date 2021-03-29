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Футбол в России

Подозреваемые в игре на ставках футболисты "Тамбова" дадут показания в РФС 2 апреля

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что проводит проверку возможного участия игроков тамбовского клуба в договорных матчах
Александр Еркин (слева) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Еркин (слева)
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Отстраненные по подозрению в игре на ставках футболисты "Тамбова" Дмитрий Герман и Александр Еркин дадут показания в Российском футбольном союзе (РФС) 2 апреля. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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Ранее РФС сообщил, что проводит проверку возможного участия игроков "Тамбова" в договорных матчах.

"2 апреля двух наших игроков вызывают в РФС. Сами ждем результатов этого общения", - сказал Худяков.

"Тамбов" последние два матча Тинькофф - Российской премьер-лиги провел против "Краснодара" (0:4) и "Сочи" (0:5).

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