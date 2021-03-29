Роберт Левандовский пропустит матч отбора чемпионата мира с англичанами

ВАРШАВА, 29 марта. /ТАСС/. Футболист сборной Польши Роберт Левандовский не примет участие в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Англии из-за травмы. Об этом сообщил в понедельник Польский футбольный союз.

Левандовский травмировал колено в воскресенье во время домашнего матча с командой Андорры (3:0). Нападающий забил два гола, но вынужден был покинуть поле на 63-й минуте матча.

"Лечение травмы этого типа обычно длится от 5 до 10 дней. В связи с этим Роберт Левандовский вернется в клуб, где будет проходить дальнейшую реабилитацию", - информировал союз.

Матч Англия - Польша пройдет 31 марта в Лондоне.

Левандовский выступает за германскую "Баварию". В 2020 году он вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и Лиги чемпионов (15). Также Левандовский получил награды лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и лучшему футболисту года в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).