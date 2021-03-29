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Футбол в Италии

Буффон намерен покинуть футбольный клуб "Ювентус" после окончания сезона

Вратарь считает, что должен получать больше игрового времени, по сравнению с тем, что предоставляет главный тренер Андреа Пирло
Джанлуиджи Буффон EPA-EFE/ANDREA DI MARCO
Описание
Джанлуиджи Буффон
© EPA-EFE/ANDREA DI MARCO

ТАСС, 29 марта. Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский "Ювентус" летом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на итальянское издание La Gazetta dello Sport.

По информации издания, 43-летний вратарь считает, что должен получать больше игрового времени, по сравнению с тем, что предоставляет главный тренер Андреа Пирло. Буффон рассматривает варианты итальянских и зарубежных клубов.

Ранее портал Todo Fichajes сообщал, что итальянец хотел бы завершить карьеру в "Парме", за которую он выступал в период с 1995 по 2001 год.

Действующее соглашение Буффона с "Ювентусом" действует до 30 июня.

В текущем сезоне Буффон провел 10 матчей, пропустив пять мячей и сыграв пять матчей "на ноль". "Ювентус" занимает третье место в чемпионате Италии после 27 игр с 55 очками.

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