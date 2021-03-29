Рублев и Хачанов снялись с турнира в Майами в парном разряде

ТАСС, 29 марта. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не примут участие в матче 1/8 финала парного разряда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На стадии 1/8 финала россияне должны были сыграть против австрийца Оливера Мараха и австралийца Люка Сэвилла.

В понедельник Рублеву предстоит матч против венгра Мартона Фучовича в рамках третьего круга одиночного турнира. Начало запланировано на 17:00 мск. В воскресенье Хачанов потерпел поражение на аналогичной стадии, уступив итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 6:7 (2:7), 4:6).

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

Хачанову 24 года, он занимает 22-е место в рейтинге и является победителем четырех турниров АТР . В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Турнир в Майами завершится 3 апреля, его призовой фонд составляет $4,3 млн.