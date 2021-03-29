Томас Бах открыл цифровую выставку в Афинах

АФИНЫ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, находящийся в Афинах с двухдневным визитом, открыл в понедельник цифровую выставку на первом этаже здания Национального олимпийского комитета (НОК) Греции в афинском районе Халандри. Об этом сообщила пресс-служба НОК.

"Цифровая выставка представляет всех современных греческих олимпийских чемпионов, а также моменты зажжения Олимпийского огня, который является одним из самых мощных символов олимпийского движения", - говорится в сообщении.

Президент НОК Греции, член МОК Спирос Капралос приветствовал Баха в штаб-квартире греческого олимпийского комитета и поблагодарил его за первую поездку в Грецию после его переизбрания президентом МОК, что, по словам Капралоса, является большой честью для страны. "Президент Международного олимпийского комитета все эти годы многими способами доказывал, что Греция занимает особое место в его сердце. Я также хочу поздравить президента Баха с его переизбранием и уверен, что все члены МОК продолжат отличную работу, проделанную в рамках Олимпийской повестки дня - 2020 и Олимпийской повестки дня - 2020+5", - сказал глава НОК.

"Цифровая выставка, которую мы открыли сегодня, - это небольшая дань уважения тем, кто чествовали нашу страну с 1896 года на Олимпийских играх, - продолжил Капралос. - Мы также представляем два самых мощных олимпийских символа - Олимпийский огонь и Олимпийский флаг, пропагандирующие ценности олимпийского движения".

Томас Бах заявил, что ему очень приятно находиться в Афинах по многим причинам, упомянув, в частности, открытие нового освещения на стадионе "Панатинаикос", а также цифровую выставку в НОК Греции, которая "связывает настоящее с будущим". "Цифровизация, устойчивость наряду с такими действиями, как новое освещение стадиона "Панатинаикос", и спортсмены, которые находятся в центре олимпийского движения, - это то, на что мы хотим обратить внимание в Повестке дня - 2020+5. Сегодня у Греции тройное преимущество, поскольку помимо того, что ее сборная первой выходит на стадион на церемониях открытия Олимпийских игр, это первая страна, которую я посетил после своего переизбрания и которая получит Олимпийский трофей (Olympic Trophy) - награду МОК с изображением Олимпийского дома в Лозанне", - сказал Бах, вручив ее Спиросу Капралосу.

Как объявил НОК Греции, вечером в понедельник Бах примет участие в мероприятии по открытию обновленного освещения стадиона "Панатинаикос" в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу. 30 марта Бах встретится с президентом Греции и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Повестки развития олимпийского движения

В декабре 2014 года на внеочередной сессии МОК в Монако была утверждена Олимпийская повестка - 2020, призванная внести изменения в развитие олимпийского движения. В ноябре 2014 года глава МОК Томас Бах представил список из 40 рекомендаций этой повестки. В числе главных тем, входящих в нее, - процедура подачи заявки на проведение Игр, устойчивость развития организации и наследие Олимпийских игр, разделение затрат непосредственно на организацию соревнований и вложения в развитие городской инфраструктуры и т. д.

В марте 2021 года после оживленных дебатов на 137-й сессии МОК была утверждена программа Олимпийской повестки дня - 2020+5 в качестве новой стратегической дорожной карты. Состоящая из 15 рекомендаций, новая дорожная карта основывается на достижениях олимпийской повестки дня 2020 года и будет направлять работу МОК и олимпийского движения на следующие пять лет.