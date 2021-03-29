Баскетболист ЦСКА Джеймс вновь отстранен от игр

ТАСС, 29 марта. Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины отстранения 30-летнего игрока не уточняются.

В субботу Джеймс вышел в стартовой пятерке на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа (102:86), провел на площадке три минуты, не набрав очков и допустив две потери. После тайм-аута при счете 2:7 американец ушел с площадки и не вернулся.

По ходу нынешнего сезона Джеймса уже освобождали от матчей. На старте сезона баскетболист по неназванным причинам пропустил игру против "Басконии" в Евролиге. В январе Джеймса отстранили от тренировок и матчей после внутреннего инцидента в раздевалке, незадолго до этого спортсмен уезжал в США на похороны деда. В феврале пресс-служба ЦСКА сообщила, что баскетболист вновь покинул расположение команды и вернулся в США из-за смерти родственника.

Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.