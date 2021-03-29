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КХЛ

Игроки КХЛ в настоящее время проверяются на допинг Международной федерацией хоккея

В январе и феврале РУСАДА не проверило на допинг ни одного хоккеиста КХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в настоящее время проходят регулярное допинг-тестирование, организованное Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Как сообщал ранее ТАСС, в январе и феврале Российское антидопинговое агентство не проверило на допинг ни одного хоккеиста КХЛ. В первые два месяца 2020 года РУСАДА протестировало 36 игроков лиги.

"Игроки Континентальной хоккейной лиги в настоящее время тестируются на допинг по линии Международной федерации хоккея. РУСАДА также не стоит в стороне от процесса, в ноябре и декабре 2020 года тестирование осуществлялось в планово-целевом формате в соответствии с программой тестирования РУСАДА и критериями Международного стандарта по тестированию и расследованиям WADA [Всемирного антидопингового агентства]. Тем не менее у РУСАДА как национального антидопингового агентства есть свои принципы отбора проб. В соответствии с ст. 5.2 Всемирного антидопингового кодекса любой спортсмен может в любое время и в любом месте быть уведомлен любой антидопинговой организацией о необходимости предоставить пробу, это основа антидопингового регулирования", - сообщили в пресс-службе.

"В январе и феврале 2021 года РУСАДА осуществляло программу тестирования с учетом целевых показателей и приоритета тестирования в предолимпийский период. Из-за пандемии стоимость допинг-проб в связи с требованиями инфекционной безопасности, корректировкой стоимости услуг по перевозке и зарубежных антидопинговых лабораторий претерпела изменения. Что касается бюджета РУСАДА, он не стал больше", - отметил сотрудник пресс-службы РУСАДА.

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