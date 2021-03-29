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Зимние олимпийские виды спорта

Прыгун с трамплина Танде вышел из искусственной комы после падения на этапе Кубка мира

Норвежец находился в бессознательном состоянии с 25 марта

ТАСС, 29 марта. Норвежец Даниэль-Андре Танде вышел из искусственной комы, в которую он был введен в результате неудачного приземления на разминке на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской федерации по прыжкам с трамплина.

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В четверг во время разминки Танде потерял равновесие в полете и неудачно приземлился. Он покинул зону приземления на носилках. Его без сознания переправили в больницу на вертолете. Сообщалось, что спортсмен получил перелом ключицы.

"Мы приехали в Словению вчера, затем начался процесс вывода Даниэля из комы, - говорится в заявлении семьи Танде, которое приводит пресс-служба Норвежской федерации по прыжкам с трамплина. - Очень приятно было сегодня пораньше приехать в больницу и убедиться, что он проснулся и пришел в себя. Это были мучительные и долгие дни ожидания, но приятно знать, что о Даниэле хорошо позаботились. Врачи и система поддержки предоставили ему лучшее лечение, которое только можно себе представить".

На счету 27-летнего норвежца золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира - 2017.

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