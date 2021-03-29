Керлингисты Москалева и Еремин выступят в отборе на Олимпиаду в смешанных парах

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты Александр Еремин и Анастасия Москалева выступят на чемпионате мира в смешанных парах. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Василий Гудин.

"Основной критерий отбора пары Москалева/Еремин - высокие результаты за последние четыре года, - сказал Гудин. - Основная задача команды - завоевание прямой путевки на Олимпийские игры. Для этого надо попасть в топ-7 команд, но, конечно, спортсмены будут бороться за медали".

Чемпионат мира пройдет в шотландском Абердине с 17 по 23 мая. Турнир является отборочным к Олимпийским играм в Пекине.