Крымский футбольный союз разбирается в конфликте на матче "Таврия" - "Океан"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Судейский и контрольно-дисциплинарный комитеты Крымского футбольного союза (КФС) разбираются в обстоятельствах конфликта, произошедшего во время матча чемпионата премьер-лиги Крыма между "Таврией" (Симферополь) и "Океаном" (Керчь). Об этом в понедельник рассказал ТАСС президент КФС Юрий Ветоха.

Конфликт начался с назначения пенальти в ворота "Океана" на 83-й минуте. Игрок "Таврии" не смог реализовать пенальти, игра продолжилась. Затем один из арбитров подошел к главному судье и указал на необходимость повторно пробить пенальти, чем вывел из себя тренера керченской команды. В результате матч не был доигран.

"Протокол поступил в КФС, во всем этом теперь разбираются судейский и контрольно-дисциплинарный комитеты. На завтра вся бригада судей вызвана для дачи мнений. На сегодняшний день все они отстранены до выяснения обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

Ветоха отметил, что в союзе изучили видеозапись спорного момента. "Была ошибка судей, но то, как себя повел тренер "Океана", ни в какие ворота не лезет", - считает президент союза.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).