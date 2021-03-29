Рублев обыграл Фучовича в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина, имеющего четвертый номер посева на турнире. Фучович был посеян под 29-м номером. В четвертом круге Рублев сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Рублев и Фучович встретились в третий раз в нынешнем сезоне, все матчи завершились победой россиянина.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Фучовичу 29 лет, он располагается на 40-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе один титул АТР. Он трижды доходил до четвертого круга турниров серии Большого шлема - на открытых чемпионатах Австралии (2018, 2020) и Франции (2020).

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс". Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 3 апреля.