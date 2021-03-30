Фомин: Черчесов отличается от Шварца особенной харизмой

ТАСС, 30 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отличается от германского наставника московского "Динамо" Сандро Шварца особенной харизмой. Об этом заявил полузащитник "Динамо" и сборной России Даниил Фомин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"[Черчесов отличается от Шварца] особенной харизмой. Какая-то мощная энергия от него идет. Черчесов может ничего не говорить, а просто впиться в тебя взглядом. И ты думаешь: "Я все понял", - сказал Фомин.

Также россиянин рассказал о сильных сторонах наставника "Динамо". "Работа со Шварцем развивает - и тренировочный процесс, и много теории, в том числе бывает индивидуальная теория. Он говорит: "Если будешь прибавлять на поле в своих моментах, то и вся команда будет прибавлять". Сандро показывал эпизоды, я соглашался, но в чем-то и могу подискутировать, это и есть развитие", - отметил полузащитник.

Фомину 24 года, он выступает за "Динамо" с августа 2020 года. Полузащитник является воспитанником академии "Краснодара", также Фомин играл за "Нижний Новгород" и "Уфу". В составе сборной России он провел четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей.