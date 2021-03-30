Шайба Проворова принесла "Филадельфии" победу в матче НХЛ против "Баффало"

В составе победителей шайбы забросили Кевин Хейс (42-я минута), Клод Жиру (51), Шон Кутюрье (59), Иван Проворов (61). У проигравших отличились Анри Йокихарью (18), Коди Икин (23), Брендон Монтор (33).

ТАСС, 30 марта. "Филадельфия" со счетом 4:3 в овертайме обыграла "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Проворов также отметился голевой передачей и набрал 17 очков (пять голов + 12 передач) в 34 матчах текущего сезона.

"Баффало" проиграл 18-ю встречу подряд и занимает последнюю, восьмую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 17 очков в 34 матчах. "Филадельфия" находится на пятой позиции с 38 очками за 34 игры. Следующий матч команды проведут 1 апреля в Баффало.

В других матчах игрового дня "Эдмонтон" на выезде обыграл "Торонто" (3:2 ОТ), "Питтсбург" на своей площадке победил "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1), вратарь гостей Семен Варламов отразил 20 бросков.