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НХЛ

Патрик Марло вышел на второе место по числу матчей в НХЛ

41-летний хоккеист провел 1757 матчей в регулярных чемпионатах
Патрик Марло AP Photo/Rick Scuteri
Описание
Патрик Марло
© AP Photo/Rick Scuteri

ТАСС, 30 марта. Канадский нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло вышел на чистое второе место по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра против "Миннесоты" в ночь на 30 марта стала для 41-летнего хоккеиста 1757-й в карьере. Он обошел канадца Марка Мессье (1 756). Больше матчей в НХЛ провел только Горди Хоу (1 767).

Марло был выбран "Сан-Хосе" на драфте 1997 года под общим вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 194 очка (50-е место в истории), забросив 564 шайбы (23-е место).

Марло на протяжении большей части карьеры защищал цвета "Сан-Хосе" - с 2017 по 2019 год он играл за "Торонто", а также провел восемь матчей в составе "Питтсбурга" в концовке прошлого сезона. Канадец - рекордсмен "Сан-Хосе" по числу голов и набранных очков. Он дважды номинировался на премию "Леди Бинг Трофи", которая вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В составе сборной Канады Марло выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.

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