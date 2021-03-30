Международная федерация баскетбола избрала Тараканова в Зал славы

ТАСС, 30 марта. Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов избран в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В связи с эпидемиологической ситуацией церемония пройдет в формате видеоконференции 18 июня.

"Мы очень рады и счастливы, что наши выдающиеся игроки и тренеры отмечаются крупнейшими мировыми организациями. Это настоящие легенды, которые создавали яркую баскетбольную историю нашей страны, - сказал президент РФБ Андрей Кириленко. - Здорово, когда их выдающиеся заслуги признаются не только у нас, но и мировым сообществом. Своей блестящей игрой он, безусловно, заслужил признание мировой баскетбольной общественности".

Тараканов является также чемпионом мира (1982), трехкратным чемпионом Европы (1979, 1981, 1985), бронзовым призером Олимпиады-1980, серебряным призером чемпионата мира (1986), серебряным (1987) и бронзовым (1983) призером чемпионата Европы.