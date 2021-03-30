Клуб НХЛ "Коламбус" отозвал из аренды вратаря "Салавата Юлаева" Тарасова

ТАСС, 30 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" принял решение отозвать из аренды вратаря "Салавата Юлаева" Даниила Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Договор об аренде был подписан клубами в сентябре 2020 года. Спортивные права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) остаются закрепленными за уфимским клубом.

В нынешнем сезоне КХЛ российский вратарь принял участие в 18 играх, в которых одержал 11 побед, оформив два шатаута. "Салават Юлаев" завершил сезон на второй стадии плей-офф, проиграв в серии "Ак Барсу" со счетом 0-4.

Тарасову 22 года, в 2017 году он был выбран "Коламбусом" в третьем раунде драфта НХЛ под общим 86-м номером.