{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Клуб НХЛ "Коламбус" отозвал из аренды вратаря "Салавата Юлаева" Тарасова

Договор об аренде был подписан клубами в сентябре 2020 года

ТАСС, 30 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" принял решение отозвать из аренды вратаря "Салавата Юлаева" Даниила Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Договор об аренде был подписан клубами в сентябре 2020 года. Спортивные права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) остаются закрепленными за уфимским клубом.

В нынешнем сезоне КХЛ российский вратарь принял участие в 18 играх, в которых одержал 11 побед, оформив два шатаута. "Салават Юлаев" завершил сезон на второй стадии плей-офф, проиграв в серии "Ак Барсу" со счетом 0-4.

Тарасову 22 года, в 2017 году он был выбран "Коламбусом" в третьем раунде драфта НХЛ под общим 86-м номером.

Теги
НХЛ
Биатлон
Васильев: Цветков настраивается на высокий результат на чемпионате России по биатлону
Во вторник спортсмен принял участие в официальной тренировке накануне спринтерской гонки
Читать полностью