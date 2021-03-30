Павел Рожков утвержден шефом миссии делегации России на Паралимпиаде в Пекине

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Председатель исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), первый вице-президент организации Павел Рожков утвержден шефом миссии паралимпийской делегации на Играх-2022 в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

Решение было принято во вторник на заседании исполкома ПКР.

Рожков с 2004 года является бессменным руководителем рабочих групп ПКР по подготовке сборных команд России к Паралимпийским играм. Он являлся шефом миссии сборных на трех летних Паралимпиадах - в Афинах (2004), Пекине (2008) и Лондоне (2012), а также на трех зимних - в Турине (2006), Ванкувере (2010) и Сочи (2014).

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. В них примет участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках.