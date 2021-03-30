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Биатлон

Васильев: Цветков настраивается на высокий результат на чемпионате России по биатлону

Во вторник спортсмен принял участие в официальной тренировке накануне спринтерской гонки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года в эстафете Максим Цветков рассчитывает показать высокий результат на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Во вторник Цветков принял участие в официальной тренировке накануне спринтерской гонки, которая откроет основную соревновательную часть турнира.

"Цветков будет участвовать, - сказал Васильев. - Более того, он серьезно настроен на результат. Надеюсь, у него все получится".

Цветков только раз привлекался к выступлению за сборную России после сезона-2017/18, который он завершил победой в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени. Последние два сезона он не проходил в основной состав национальной команды.

Цветкову 29 лет, он является многократным победителем и призером этапов Кубка мира, чемпионом Европы 2014 года.

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