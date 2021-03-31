Талант Буре не оставлял равнодушным никого. Даже мастера хоккея и вечные соперники отечественных сборных — канадцы не могли не отдавать должное российскому игроку. Нападающего отличали великолепное катание, невероятный дриблинг на скорости и техника, им восхищались все — от партнеров по команде и соперников до зрителей, смотревших матч по телевизору. Для многих детей он был просто кумиром. В своем первом сезоне в Национальной хоккейной лиге (1991/92) Буре стал лучшим новичком и за свои скоростные качества получил прозвище Русская Ракета. "Я спокойно относился к этому прозвищу, это не я придумал, — вспоминает Буре. — Если кому-то понравилось, то пожалуйста. У нас в любом поколении хоккеисты хорошо катались, всегда были быстрые игроки. Считаю, что сегодняшнее поколение игроков катается быстрее нас и бросает сильнее, хоккей идет вперед и развивается". Несмотря на выдающийся талант и результативность, за 13 сезонов в НХЛ Буре так и не удалось выиграть Кубок Стэнли. Ближе всего к главному трофею он был в 1994 году, когда "Ванкувер" в решающем седьмом матче финальной серии уступил "Рейнджерс", за который выступали четверо россиян — Александр Карповцев, Сергей Зубов, Алексей Ковалев и Сергей Немчинов. В том сезоне Буре второй раз подряд забросил 60 шайб в регулярном чемпионате и набрал больше 100 очков по системе "гол + пас". Блистал он и в плей-офф, отметившись в 24 играх 16 голами и 15 результативными передачами.

' SPORTSNET/YouTube'''

Буре выступал за "Ванкувер" до 1998 года, но после финала Кубка Стэнли его команда попадала в плей-офф только один раз и вылетела из розыгрыша во втором раунде. Во многом это произошло из-за травмы колена игрока, после которой Буре был вынужден практически полностью пропустить сезон-1995/96 и часть следующего чемпионата. С 1999 года Буре выступал за "Флориду", где дважды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (2000, 2001). В 2001–2003 годах спортсмен играл за клуб "Нью-Йорк Рейнджерс". В ходе выступлений в НХЛ провел 702 матча, в которых набрал 779 очков (437 голов и 342 передачи). От школы ЦСКА до пяти шайб в полуфинале Олимпиады Павел Буре родился в спортивной семье. Ему и брату Валерию (дважды призеру Олимпийских игр по хоккею) любовь к спорту привил отец. Владимир Буре является четырехкратным призером Олимпиад по плаванию. "В школу ЦСКА я пришел в 6 лет, начал играть в 16 лет. Я попал к легендарным личностям, сначала ходил на тренировки, учился у них, потом повезло, что меня туда взяли. В сборной и в НХЛ играл чуть позже — это разные этапы жизни", — рассказал Буре.

Описание Валерий, Владимир и Павел Буре © Игорь Уткин/тАСС

В основном составе ЦСКА Буре дебютировал 5 марта 1988 года в матче против рижского "Динамо" (3:4), отметившись заброшенной шайбой. Вскоре главный тренер ЦСКА Виктор Тихонов сформировал в команде тройку молодых нападающих: Павел Буре — Сергей Федоров — Александр Могильный. В таком составе они три года играли за сборную СССР на молодежных чемпионатах мира, выиграв золотые (1989 год) и дважды завоевав серебряные медали (1990 и 1991). Также в 1990-м в составе национальной сборной СССР Буре стал чемпионом мира. "С Павлом мы познакомились в юношеском возрасте уже в первой команде ЦСКА. Мы были очень молодыми, шустрыми, быстрыми, подающими надежды игроками. Я на год раньше пришел в ЦСКА, Паша — на год позже. Перед нами были такие легенды, как игроки из пятерки Игоря Ларионова и пятерки Вячеслава Аркадьевича Быкова, ну и много других талантливых хоккеистов. Есть мысль о сожалении, что мы одной тройкой мало сыграли. Мне очень комфортно было играть как с Сашей, так и с Павлом. Я с ними чувствовал себя как рыба в воде: понимал их не то что с полуслова, а с полсекунды. Эти ребята были лучшими крайними нападающими в моей карьере. Таланта у них было очень много, мне посчастливилось быть центральным нападающим, который связывал их в игре, хоть и не очень длинное время", — сказал Федоров ТАСС. "Нам повезло, но нас не просто так Виктор Васильевич Тихонов взял в первую команду. Он сделал это с расчетом, что все равно когда-то будет смена поколений, заметив, что эти ребята вроде шустрые, могут играть в хоккей, как он думал. По характеру мы все друг друга уважали, нам нравилось быть вместе, но, как вы понимаете, нагрузки были очень сильные, поэтому ярких историй не будет. Но одно можно сказать: так как мы проводили по четыре часа в день на льду, у Паши был очень хороший дриблинг с броском, и конечно, он был идеальным крайним нападающим, который очень хочет владеть шайбой и забивать. Эта нацеленность прошла с ним его карьеру", — добавил он.

' Olympics/YouTube'

Самым ярким моментом в карьере Буре в сборной России оказалась Олимпиада 1998 года. Нападающий стал лидером сборной России и сумел довести команду до финала. В шести матчах олимпийского турнира Павел забросил девять шайб и был признан лучшим нападающим. Пять шайб из девяти он забросил в ворота команды Финляндии в полуфинальной игре, что стало рекордом. В финале сборная России проиграла команде Чехии (0:1), став серебряным призером Олимпиады. Как Буре оказался в форме "Спартака" В 1994 году в НХЛ случился локаут, и началось благотворительное турне российских звезд НХЛ по городам России. После окончания этого турне Николай Борщевский и Виталий Прохоров, вернувшиеся тогда в "Спартак", вместе с Павлом Буре, Александром Могильным и Вячеславом Фетисовым обратились к заместителю министра обороны России Борису Громову с предложением сыграть благотворительный матч в поддержку воинов-интернационалистов. Идея получила одобрение.

Описание Борис Громов, Вячеслав Фетисов и Павел Буре © Пресс-служба ХК "Спартак"

Коренные армейцы Фетисов, Буре и Могильный заключили "нулевой" (без заработной платы) контракт со "Спартаком" на один год, иначе им не разрешили бы выйти на лед. 23 ноября в Сокольниках Буре, Могильный и Фетисов, к удивлению болельщиков, надели красно-белую форму в календарной игре "Спартака" против ярославского "Торпедо". Не последнюю роль в решении принять участие именно в этом матче сыграло то обстоятельство, что в Ярославле сборная "Звезды России" потерпела единственное поражение в ходе своего турне. "Спартак" одержал победу над "Торпедо" со счетом 4:2, а Буре отметился двумя заброшенными шайбами. Мировое признание Буре не нужно было становиться олимпийским чемпионом или обладателем Кубка Стэнли, чтобы его талант заметили и оценили по достоинству. Российский нападающий по праву считается одним из лучших хоккеистов в истории. Он включен в Зал хоккейной славы в Торонто и в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. В ноябре 2013 года "Ванкувер" пожизненно закрепил за Буре 10-й номер, именно Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер выведен из обращения в клубе НХЛ. "В "Ванкувере" вывели из обращения его десятый номер — это о многом говорит. В НХЛ ценят традиции и чтят великих игроков. В любое время, когда он приедет в клуб, он будет одним из самых желанных и ценных гостей, который прославил свой клуб", — сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. "В НХЛ Буре привез школу советского хоккея, которая была заложена традициями. Он воспитывался в прославленном клубе ЦСКА. По быстроте катания ему не было равных, недаром он является членом Зала хоккейной славы в Торонто, туда попадают только за выдающиеся заслуги в мировом хоккее. В НХЛ он показал традиции нашего хоккея и характер русского человека, без которого невозможно играть в хоккей и добиваться успехов", — добавил он.

Описание Павел Буре, Сергей Федоров и Вячеслав Фетисов © Сергей Фадеичев/ТАСС

Федоров уверен, что, несмотря на отсутствие Кубка Стэнли, Буре полностью реализовал себя в НХЛ. "Он не раз забивал больше 50 голов за сезон, приносил своей команде немало побед. В том финале [Кубка Стэнли 1994 года] он очень ярко выступал, кажется, у него была какая-то травма. Несмотря на нее, он очень здорово смотрелся. В плане реализации моментов у него все было, и для него победа была бы отличным плюсом. Но и в лиге, и в мире понимали, какой это яркий нападающий, насколько он быстр, владеет всеми навыками, которые нужны именно такому крайнему нападающему. Лучше ребят, которые что-то такое могли делать в игре, я не видел", — сказал Федоров ТАСС. После завершения карьеры игрока Буре выступал в роли генерального менеджера сборной России на зимних Олимпийских играх в Турине в 2006 году. Команда заняла четвертое место. В мае 2012 года он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Буре продолжает играть в хоккей на любительском уровне в Ночной хоккейной лиге. В рамках этого проекта он не раз играл в одной тройке с Владимиром Путиным. Буре отмечает высокий уровень хоккейного мышления у президента РФ. Новый вызов Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта Третьяк, являющийся депутатом Госдумы, был вынужден покинуть совет IIHF. ФХР выдвинула на вакантное место Павла Буре. Буре может быть избран в совет на полугодовом конгрессе организации, который должен состояться в середине сентября в Санкт-Петербурге.