СМИ: "Спартак" намерен продлить контракт с футболистом Джикией до 2026 года

ТАСС, 30 марта. Московский футбольный клуб "Спартак" планирует продлить контракт с защитником Георгием Джикией до 2026 года. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации газеты, соглашение с капитаном команды будет продлено с повышением заработной платы.

Действующее соглашение с игроком рассчитано до июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €9,5 млн.

Джикии 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах за "Спартак" во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. На счету Джикии 30 матчей и один гол в составе сборной России.