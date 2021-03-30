Вратарь "Ювентуса" Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство

ТАСС, 30 марта. Голкипер футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован Федеральным апелляционным судом Италии на один матч за богохульство. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Также 43-летнему Буффону за фразу, которая согласно законам Италии считается богохульством, высказанную в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (4:0) 19 декабря прошлого года, ранее был назначен штраф в размере €5 тыс.

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года, сезон-2018/19 он провел во французском ПСЖ. В составе туринского клуба он 10 раз становился чемпионом Италии, четыре раза становился обладателем кубка и шесть раз - суперкубка страны. В текущем сезоне Буффон провел 10 матчей, пропустив пять мячей и сыграв шесть встреч "на ноль".