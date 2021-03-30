СМИ: "Ганновер" намерен продлить аренду футболиста ЦСКА Бийола

ТАСС, 30 марта. Футбольный клуб второй бундеслиги "Ганновер" намерен продлить аренду словенского игрока ЦСКА Яки Бийола на следующий сезон. Об этом сообщает германский портал Sportbuzzer.

Бийол перешел в "Ганновер" в сентябре до конца сезона. Арендное соглашение допускает возможность продления на один сезон.

Отмечается, что у клуба есть возможность выкупить игрока за €5 млн, однако руководство считает эту сумму слишком большой.

Бийолу 22 года, он перешел в ЦСКА в 2018 году и сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил шесть голов. Словенец является обладателем Суперкубка России 2018 года.