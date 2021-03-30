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Футбол в Германии

СМИ: "Ганновер" намерен продлить аренду футболиста ЦСКА Бийола

Словенец перебрался в клуб второй бундеслиги в сентябре

ТАСС, 30 марта. Футбольный клуб второй бундеслиги "Ганновер" намерен продлить аренду словенского игрока ЦСКА Яки Бийола на следующий сезон. Об этом сообщает германский портал Sportbuzzer.

Бийол перешел в "Ганновер" в сентябре до конца сезона. Арендное соглашение допускает возможность продления на один сезон.

Отмечается, что у клуба есть возможность выкупить игрока за €5 млн, однако руководство считает эту сумму слишком большой.

Бийолу 22 года, он перешел в ЦСКА в 2018 году и сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил шесть голов. Словенец является обладателем Суперкубка России 2018 года.

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