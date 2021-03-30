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ЧМ-2022 по футболу

Дзюба и Джикия вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч против словаков

Тренеры не стали делать изменений по сравнению с предыдущей игрой против словенцев
Артем Дзюба и Георгий Джикия Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Артем Дзюба и Георгий Джикия
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Словакии.

В него вошли голкипер Антон Шунин, защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, полузащитники Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов и нападающий Артем Дзюба.

Матч в Трнаве станет третьим для сборной России в квалификации мирового первенства 2022 года, начало встречи - 21:45 мск.

 

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Черчесов, Станислав СаламовичГоловин, Александр СергеевичДзюба, Артем СергеевичЧМ-2022 по футболу
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