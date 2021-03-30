Дзюба и Джикия вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч против словаков

ТАСС, 30 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Словакии.

В него вошли голкипер Антон Шунин, защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, полузащитники Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов и нападающий Артем Дзюба.

Матч в Трнаве станет третьим для сборной России в квалификации мирового первенства 2022 года, начало встречи - 21:45 мск.