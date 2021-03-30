Россиянин Ян Кузнецов подписал контракт с клубом НХЛ "Калгари"

ТАСС, 30 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" подписал контракт с российским защитником Яном Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на три года.

Кузнецов выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Коннектикута, в минувшем сезоне он провел за клуб 16 матчей и забросил одну шайбу. Кузнецов был задрафтован "Калгари" в сезоне-2020/21 под 20-м номером. Защитник выступал в составе сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года, который проходил в Эдмонтоне.