"Чеховские медведи" вышли в четвертьфинал гандбольной Лиги Европы

ТАСС, 30 марта. Гандболисты российского клуба "Чеховские медведи" на выезде сыграли вничью с французским "Нимом" со счетом 24:24 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

По сумме двух матчей "Чеховские медведи" вышли в четвертьфинал - первую встречу российская команда 23 марта выиграла со счетом 30:25.

По итогам группового этапа "Чеховские медведи" заняли третье место в группе А, набрав 14 очков в 10 матчах. "Ним" занял второе место в группе В с 16 очками.

Ранее во вторник российский ЦСКА уступил датскому ГОГу и завершил выступление.