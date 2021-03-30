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Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" вышли в четвертьфинал гандбольной Лиги Европы

Российский клуб сыграл вничью с французским "Нимом" в ответном матче, в первом выиграв с разницей в 5 мячей

ТАСС, 30 марта. Гандболисты российского клуба "Чеховские медведи" на выезде сыграли вничью с французским "Нимом" со счетом 24:24 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

По сумме двух матчей "Чеховские медведи" вышли в четвертьфинал - первую встречу российская команда 23 марта выиграла со счетом 30:25.

По итогам группового этапа "Чеховские медведи" заняли третье место в группе А, набрав 14 очков в 10 матчах. "Ним" занял второе место в группе В с 16 очками.

Ранее во вторник российский ЦСКА уступил датскому ГОГу и завершил выступление.

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