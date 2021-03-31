В FIS считают, что Красноярск прекрасно подготовлен к проведению турниров мирового уровня

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Прошедшее в Красноярске юниорское первенство мира по фристайлу и сноуборду показало прекрасную подготовку города к проведению мероприятий мирового уровня. Такое мнение высказал рейс-директор по акробатике и могулу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди, комментарий которого приводит пресс-служба "Корпорации развития Енисейской Сибири", выступавшей оператором соревнований.

"Команда высококвалифицированных специалистов, принимавших участие в организации первенства мира по фристайлу и сноуборду 2021 года, доказала, что Красноярск прекрасно подготовлен к проведению мероприятий мирового уровня, - сказал Ринальди. - Несмотря на сложные обстоятельства, вызванные пандемией, организаторам удалось успешно провести уникальные соревнования среди сильнейших молодых спортсменов мира".

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходило на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Во время соревнований спортсмены из 28 стран мира разыграли 30 комплектов медалей.

Первое место в общекомандном зачете заняли российские спортсмены. Во фристайле россияне завоевали девять золотых, две серебряные и 10 бронзовых медалей. В сноуборде россияне выиграли шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.