Определен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб женской и мужской сборных России по тяжелой атлетике определился с окончательным составом команд на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в Москве с 3 по 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили главные тренеры национальных команд Геннадий Аниканов (женщины) и Олег Писаревский (мужчины).

В состав женской команды вошли Кристина Соболь (весовая категория до 49 килограммов), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (обе - до 64 кг), Анастасия Романова и Яна Сотиева (обе - до 76 кг), Дарья Рязанова и Дарья Ахмерова (обе - до 87 кг).

В составе мужской команды выступят Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Артур Бабаян и Георгий Купцов (оба - до 96 кг), Федор Петров (до 102 кг), Тимур Наниев и Хас-Магомед Балаев (оба - до 109 кг), Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Запасными являются Кристина Новицкая (до 55 кг) и Александр Кибанов (до 102 кг).

Чемпионат Европы пройдет в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.