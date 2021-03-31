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НХЛ

В "Металлурге" не исключили возможность возвращения Малкина в команду

Контракт россиянина с "Питтсбургом" истекает в 2022 году
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Первый вице-президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Ласьков не исключил возможность возвращения нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина в команду. Об этом он сообщил журналистам.

Контракт Малкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" истекает в 2022 году. 34-летний нападающий является воспитанником "Металлурга".

"Все зависит от самого Жени, - сказал Ласьков. - Что значит, дайте ему большую сумму денег? У нас есть потолок зарплат. Также у него незакрытый контракт с нами, поэтому он может приехать не обязательно за большие деньги, ведь он большой патриот своего города".

Малкину 34 года, в 2004 году он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта под общим вторым номером. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе "Металлурга" Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.

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