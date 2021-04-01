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Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру.
Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру.
Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру.
Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру.
Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру.

Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру. Курьезные истории в спорте

Семен Варламов (слева) празднует победу "Нью-Йорк Айлендерс" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы", 15 сентября 2020 года
© Bruce Bennett/Getty Images
В Международный день смеха вспоминаем веселые моменты спортивных соревнований, ведь в жизни всегда есть место для улыбки

В некоторых странах появление на поле разных фруктов может быть расценено как расизм, но, как показал эпизод из аргентинского первенства, иногда банан — это просто банан. Футболист "Расинга" Марсело Диас проголодался и воспользовался паузой в матче, чтобы перекусить. Доесть полузащитник не успел, так что пришлось бегать по полю и разыгрывать штрафной с бананом в руке. В конце матча именно Диас забил победный гол "Расинга" на 86-й минуте. Возможно, сборной России тоже стоит взять на вооружение практику перекусов на бегу. 

Банан — не самое странное, что может появиться на футбольном поле во время матча. К выбегающим на газон кошкам, собакам и даже птицам все уже привыкли, но вот в Австралии свой колорит — там однажды игру прервал кенгуру. Команды попытались заиграть новичка на позиции вратаря, но кенгуру их проигнорировал, видимо, талантливому любителю больше по вкусу нападение. Выгнать кенгуру с поля удалось только с третьего раза, и то благодаря подъехавшей машине.

' BBC News/YouTube'

Неизвестно, засчитали ли бы гол, забитый кенгуру, скорее всего, нет, все-таки в заявку на матч его включить не успели. А вот нападающий "Оттавы" Колин Уайт в матче с "Тампой" находился на площадке на законных основаниях и, казалось, вполне по правилам забросил шайбу. К разочарованию форварда и болельщиков "Оттавы", взятие ворот отменили — нельзя в хоккее умышленно забивать головой.

' SPORTSNET/YouTube'

В хоккее, как известно, особенно ценится оригинальный способ отмечания заброшенных шайб. Что делать, если ты вратарь, а отметить успех команды все-таки хочется? Брать мастер-класс у Семена Варламова, который не стал сдерживать эмоции после победы "Нью-Йорк Айлендерс" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы". "Айлендерс" в той игре победили со счетом 2:1, а Варламов отразил 36 бросков.

Поспорить с российским вратарем в категории "Самое необычное празднование" смог бы венгерский нападающий Марко Чоллак. 18-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в чемпионате Венгрии и решил разделить свою радость с защитным стеклом хоккейной арены. Стекло такого обращения не выдержало, но, к счастью, игрок не пострадал.

' Magyar Jégkorong Szövetség/YouTube'

Буллиты в хоккее, как и пенальти в футболе, очень часто называют лотереей — кому повезет, тот и победит. На Матче звезд Континентальной хоккейной лиги защитник "Трактора" Ник Бэйлен и вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола решили наглядно показать этот принцип. Бэйлен сыграл с голкипером в "камень, ножницы, бумага", победил и беспрепятственно поразил ворота.

Еще одна лотерея — неприятности с одеждой во время соревнований. О том, как важно продумать каждую деталь платья, лучше всего может рассказать танцевальный дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, в 2018 году инцидент с костюмом стоил им нескольких баллов в ритм-танце на Олимпийских играх. В этом году неприятности с одеждой приключились у канадского дуэта Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на национальном первенстве. Видимо, проблему решили, ведь на прошедшем в Швеции чемпионате мира пара выиграла бронзовые медали.

 

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