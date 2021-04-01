Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру. Курьезные истории в спорте

В Международный день смеха вспоминаем веселые моменты спортивных соревнований, ведь в жизни всегда есть место для улыбки

В некоторых странах появление на поле разных фруктов может быть расценено как расизм, но, как показал эпизод из аргентинского первенства, иногда банан — это просто банан. Футболист "Расинга" Марсело Диас проголодался и воспользовался паузой в матче, чтобы перекусить. Доесть полузащитник не успел, так что пришлось бегать по полю и разыгрывать штрафной с бананом в руке. В конце матча именно Диас забил победный гол "Расинга" на 86-й минуте. Возможно, сборной России тоже стоит взять на вооружение практику перекусов на бегу.

Nunca vi algo igual. El Chelo Díaz patea un tiro libre COMIENDO UNA BANANA, tranquilo, como si estuviera en el living de su casa. Después hace el gol del triunfo, Racing jugando con 9, Independiente con 11.



Hallazgo de @PasoaPaso. pic.twitter.com/PyNYpG6ROo — Juan Claudio Castro (@juancastroMDP) February 10, 2020

Банан — не самое странное, что может появиться на футбольном поле во время матча. К выбегающим на газон кошкам, собакам и даже птицам все уже привыкли, но вот в Австралии свой колорит — там однажды игру прервал кенгуру. Команды попытались заиграть новичка на позиции вратаря, но кенгуру их проигнорировал, видимо, талантливому любителю больше по вкусу нападение. Выгнать кенгуру с поля удалось только с третьего раза, и то благодаря подъехавшей машине.

' BBC News/YouTube'

Неизвестно, засчитали ли бы гол, забитый кенгуру, скорее всего, нет, все-таки в заявку на матч его включить не успели. А вот нападающий "Оттавы" Колин Уайт в матче с "Тампой" находился на площадке на законных основаниях и, казалось, вполне по правилам забросил шайбу. К разочарованию форварда и болельщиков "Оттавы", взятие ворот отменили — нельзя в хоккее умышленно забивать головой.

' SPORTSNET/YouTube'

В хоккее, как известно, особенно ценится оригинальный способ отмечания заброшенных шайб. Что делать, если ты вратарь, а отметить успех команды все-таки хочется? Брать мастер-класс у Семена Варламова, который не стал сдерживать эмоции после победы "Нью-Йорк Айлендерс" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы". "Айлендерс" в той игре победили со счетом 2:1, а Варламов отразил 36 бросков.

Celly of the #StanleyCup Playoffs goes to Semyon Varlamov. pic.twitter.com/b1JjgtMP8K — NHL (@NHL) September 16, 2020

Поспорить с российским вратарем в категории "Самое необычное празднование" смог бы венгерский нападающий Марко Чоллак. 18-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в чемпионате Венгрии и решил разделить свою радость с защитным стеклом хоккейной арены. Стекло такого обращения не выдержало, но, к счастью, игрок не пострадал.

' Magyar Jégkorong Szövetség/YouTube'

Буллиты в хоккее, как и пенальти в футболе, очень часто называют лотереей — кому повезет, тот и победит. На Матче звезд Континентальной хоккейной лиги защитник "Трактора" Ник Бэйлен и вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола решили наглядно показать этот принцип. Бэйлен сыграл с голкипером в "камень, ножницы, бумага", победил и беспрепятственно поразил ворота.

KHL all star game is hilarious pic.twitter.com/kBdYoPSI7X — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 18, 2020

Еще одна лотерея — неприятности с одеждой во время соревнований. О том, как важно продумать каждую деталь платья, лучше всего может рассказать танцевальный дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, в 2018 году инцидент с костюмом стоил им нескольких баллов в ритм-танце на Олимпийских играх. В этом году неприятности с одеждой приключились у канадского дуэта Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на национальном первенстве. Видимо, проблему решили, ведь на прошедшем в Швеции чемпионате мира пара выиграла бронзовые медали.