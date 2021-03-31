"Салават Юлаев" погасил долги перед КХЛ по налогу на роскошь

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" полностью погасил задолженности перед Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за превышение потолка зарплат в сезоне-2019/20. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров КХЛ сообщил президент лиги Алексей Морозов.

В сезоне-2019/20 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.

"Салават" полностью погасил все долги перед КХЛ, - сказал Морозов. - С ЦСКА ведется работа. Мы договорились с клубом, что все долги будут погашены до начала следующего чемпионата".