{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Салават Юлаев" погасил долги перед КХЛ по налогу на роскошь

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров КХЛ сообщил президент лиги Алексей Морозов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" полностью погасил задолженности перед Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за превышение потолка зарплат в сезоне-2019/20. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров КХЛ сообщил президент лиги Алексей Морозов.

В сезоне-2019/20 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.

"Салават" полностью погасил все долги перед КХЛ, - сказал Морозов. - С ЦСКА ведется работа. Мы договорились с клубом, что все долги будут погашены до начала следующего чемпионата".

Теги
КХЛ
Турнир претендентов по шахматам
Прививка от COVID-19 не будет обязательной для участников шахматного турнира претендентов
Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге
Прививка от COVID-19 не будет обязательной для участников шахматного турнира претендентов
Читать полностью