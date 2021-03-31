Грулев и Глебов вошли в состав молодежной сборной России по футболу на матч с датчанами

ТАСС, 31 марта. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу определил состав на заключительный матч группового этапа чемпионата Европы против команды Дании. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Матч с первых минут начнут вратарь Александр Максименко ("Спартак"); защитники Наир Тикнизян (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Артем Голубев ("Уфа"); полузащитники Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов ("Ростов"), Арсен Захарян, Вячеслав Грулев (оба - "Динамо"), Денис Макаров ("Рубин") и нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

По сравнению с матчем второго тура против команды Франции (0:2) в составе российской команды произошло два изменения: вместо Павла Маслова, который пропускает матч из-за перебора желтых карточек, на поле выйдет Голубев; Грулев заменит в старте Даниила Лесового.

Матч начнется в 19:00 мск. После двух туров в таблице группы С лидируют датчане (6 очков), на втором месте идут французы (3), на третьем - россияне (3), замыкают таблицу - исландцы (0).

Для гарантированного выхода в четвертьфинал турнира сборной России необходимо обыграть команду Дании с разницей как минимум в два мяча. Если российские футболисты одержат победу с минимальной разницей в счете, то выйдут в плей-офф только если исландцы не проиграют в параллельном матче. В случае ничейного исхода встречи с датчанами российской команде придется рассчитывать исключительно на победу исландцев.