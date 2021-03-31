"Зенит" заплатил посредникам за трансферы в 2020 году свыше €8 млн

ТАСС, 31 марта. Санкт-петербургский "Зенит" заплатил свыше €8 млн в качестве вознаграждений посредникам за трансферы игроков в 2020 году, опередив по этому показателю остальные клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

За прошлый год "Зенит", согласно представленным документам, заплатил посредникам €8 057 796. "Локомотив" выплатил €5,6 млн, "Рубин" - €4,6 млн, "Спартак" - €4,5 млн, "Динамо" - €4,3 млн, ЦСКА - €3,03 млн, "Краснодар" и "Ростов" - по €1,1 млн, "Ахмат" - €430 тыс.

Также в отчете были представлены клубы Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). "Оренбург" потратил на вознаграждение посредников €325 тыс., "Крылья Советов" - €157 тыс., "Торпедо" - €28 тыс., "Кубань" - €13 тыс.

Общая сумма вознаграждений посредникам от игроков в целом в 2020 году составила более €32 млн.

В прошлом году лидером по тратам на посредников стал "Спартак" - €11,6 млн, вторым был "Зенит" - €8,8 млн.