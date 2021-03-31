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Баскетбольные еврокубки

УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

В третьем матче серии казанский клуб победил со счетом 82:78

ТАСС, 31 марта. Казанский баскетбольный клуб УНИКС на домашней площадке со счетом 82:78 одержал победу над краснодарской командой "Локомотив-Кубань" в третьем матче четвертьфинальной серии Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарского клуба Кевин Херви, в активе которого 22 очка. В составе казанской команды больше всех очков набрал защитник Джамар Смит - 19. Дабл-дабл оформил форвард гостей Миндаугас Кузминскас - 19 очков и 11 подборов.

Казанцы вышли в полуфинал турнира, выиграв серию до двух побед со счетом 2-1. УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в первом матче - 94:88, во второй игре победил краснодарский клуб со счетом 86:74.

В полуфинальной серии УНИКС встретится с итальянским "Виртусом".

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.

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