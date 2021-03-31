Хоккеист "Сент-Луиса" Барбашев восстановился после травмы и вскоре приступит к тренировкам

ТАСС, 31 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Иван Барбашев восстановился после травмы голеностопа и приступит к тренировкам на льду в ближайшее время. Об этом сообщает журналист The Athletic Джереми Рутерфорд в своем Twitter.

В середине февраля россиянин получил травму голеностопа, перенес операцию и был вынужден пропустить шесть недель.

"Ожидается, что Барбашев будет готов уже в пятницу, но "Сент-Луису" придется подождать и посмотреть на его самочувствие", - сообщил Рутерфорд со ссылкой на слова главного тренера команды Крейга Беруби.

Барбашеву 25 лет, в нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 17 матчах, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.