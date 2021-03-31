Футболист Чорлука покинет "Локомотив" после окончания сезона

ТАСС, 31 марта. Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука покинет столичный клуб по окончании сезона. Об этом он написал в своем Instagram.

"Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб - огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти", - написал Чорлука.

"Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей - тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а "Локо" навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно", - добавил он.

Чорлуке 35 лет, он выступает за "Локомотив" с 2012 года, став вместе с клубом чемпионом России, трижды - обладателем Кубка России и один раз - суперкубка. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.